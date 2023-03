So 26.03.23 | 22:08 Uhr | Von Ilja Behnisch

In Finnland und Schweden gilt Synchron-Eiskunstlauf als die populärste Disziplin der Sportart. In Deutschland hingegen fristet der Team-Wettbewerb ein Nischendasein. Und das, obwohl das "Team Berlin 1" Weltklasse liefert. Von Ilja Behnisch

Auch "Team Berlin 1", 27-maliger deutscher Meister in Folge, tritt seit einigen Jahren ohne Herren an. Es gebe einfach "keine Bewerber mehr", sagt der Berliner Erfolgs-Coach Gert Hofmann.

Synchron-Eiskunstlauf heißt die Sportart dieser Mannschaft, die ab dem 31. März für Deutschland an der Weltmeisterschaft im amerikanischen Lake Placid teilnimmt und bei der es - Nomen est omen - vor allem um die Synchronität der zwölf bis 20 Läufer und Läuferinnen geht.

Es klingt wie ein Bob-Schlitten: "Team Berlin 1". Und tatsächlich, der Untergrund stimmt, "Team Berlin 1" ist auf Eis unterwegs. Doch da enden die Parallelen auch schon, denn statt in den Eiskanal geht es ins Oval.

Vielleicht ist das aber auch ganz gut so, sein Job ist schließlich schon kompliziert genug. Mit Männern käme eine "andere Größe, andere Kraft, andere Denke" hinzu, so Hofmann. Die holt sich "Team Berlin 1" nun lieber von außen und insbesondere in Person von Samuel Maxted.

Der Australier ist ausgebildeter Tänzer, zählt zum Ensemble des Friedrichstadt-Palasts. Dort sah ihn im vergangenen Jahr auch das "Team Berlin 1" tanzen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Mannschaft schrieb Maxted auf Social Media an, lud ihn zum Training ein, um ihm "zu zeigen, wie sehr er sie inspiriert habe", so der 32-Jährige.

Aus gegenseitiger Wertschätzung wurde schnell eine Zusammenarbeit. Ein bis zwei Mal die Woche kümmert sich der Tänzer seither um alles, was den Kopf und Oberkörper und damit Ausdruck und Emotionen anbelangt. "Es ist so gut, jemanden so Guten zu haben. Der uns jedes Mal wieder pusht und motiviert", sagt Synchronläuferin Luisa Gracia.