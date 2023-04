Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihre Möglichkeit aufrecht erhalten, sich doch noch für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinales siegte das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernández beim VfB Suhl mit 3:1 (25:9, 24:26, 25:22, 25:20) und glich damit in der Serie "Best of Three" nach der 0:3-Heimpleite in der ersten Begegnung nach Siegen zum 1:1 aus. Am Mittwoch fällt in Potsdam die Entscheidung um den Einzug in das Halbfinale.

Vor 1.650 Zuschauern in der Sporthalle Wolfsgrube von Suhl erwischten die Potsdamerinnen gegen einen nervös und fahrig beginnenden Gegner einen nahezu perfekten Start. Maja Savic schuf mit einer Aufschlagserie, die sieben Punkte in Serie zur 10:2-Führung einbrachte, früh die Basis zum souveränen Gewinn des ersten Satzes.