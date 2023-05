Energie Cottbus zu Gast bei Halberstadt - Aufwärmen für das Gipfeltreffen

Fr 05.05.23 | 16:50 Uhr | Von Andreas Friebel

Bild: IMAGO / Steffen Beyer

Die Lausitz ist voller Vorfreude auf das Topduell der Fußball-Regionalliga. In wenigen Tagen trifft Spitzenreiter Cottbus auf den Zweiten Erfurt. Vorher muss Energie aber am Sonntag bei Kellerkind Halberstadt ran. Von Andreas Friebel

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison ist der Kampf um die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost weiter eng. Cottbus hat einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Erfurt. Dass es nicht drei sind, liegt an dem Unentschieden unter der Woche gegen den BFC Dynamo (1:1). Trotzdem ist für Trainer Claus-Dieter Wollitz das Glas halb voll. "Bei mir gibt es keine Unzufriedenheit über das Ergebnis. Was die Mannschaft bis hierher geschafft hat, ist außergewöhnlich. Denn wir sind weiter alleiniger Tabellenführer." Bedeutet: Energie hat es weiter in der eigenen Hand, die Meisterschaft der Regionalliga Nordost zu holen. Von 14 Ligaspielen in diesem Jahr haben die Cottbuser nur drei verloren. In den vergangenen zehn Partien wurden 25 Punkte geholt. "Wenn man kurz vor Saisonende auf Rang eins steht, dann ist es doch völlig klar, dass wir diesen Vorsprung über die Ziellinie bringen wollen."

Cottbus hat einen Lauf

Auf dem Weg dahin geht der Blick schon in die kommende Woche, wenn Rot-Weiß Erfurt zum Topspiel nach Cottbus kommt. Bis Freitagmittag waren 12.000 Karten verkauft. Die Lausitzer erwarten am Samstag in einer Woche etwa 15.000 Zuschauer im Stadion der Freundschaft. "In der Mannschaft herrscht eine große Vorfreude auf dieses Spiel", gibt Claus- Dieter Wollitz zu. Doch sein Blick richtet sich zunächst einmal auf diesen Sonntag. Da ist Energie in Halberstadt gefordert. Das Team vor den Toren des Harzes befindet sich in allerhöchster Abstiegsgefahr. Der letzte Sieg wurde im Februar gegen Luckenwalde (4:0) geholt. "Wir können trotzdem nicht davon ausgehen, dass sie uns Spalier stehen. Jeder Fußballer hat den Ehrgeiz zu gewinnen", sagt Wollitz, der aber auch weiß, dass "es Gründe gibt, wenn auf der einen Seite eine Mannschaft 61 Punkte hat und auf der anderen nur 15. Das zeigt schon, dass wenn wir professionell auftreten, wir eine große Chance haben, das Spiel zu gewinnen.“

Halberstadt steht vor dem Abstieg

Halberstadt kassierte unter der Woche ein bitteres Aus im Landespokal. Gegen Fünftligist Wernigerode verlor die Mannschaft von Manuel Rost mit 1:2. Erst in der Nachspielzeit fielen die beiden Treffer für den Außenseiter. "Es gibt Menschen, die haben es verdient, dass wir uns bis zum Schluss den Arsch aufreißen. Jetzt muss ich die Jungs vom Kopf her wiederaufbauen", sagte Rost nach dem Pokal-Aus dem MDR. Der Cottbuser Trainer Wollitz wird am Sonntag übrigens nicht am Spielfeldrand zu finden sein: Er ist wegen der achten Gelben Karte gesperrt. Co-Trainer Tobias Röder übernimmt erneut seine Aufgabe. Und wird hoffen, dass es diesmal besser läuft als bei seinem Debüt an der Seitenlinie. Mitte November war Wollitz schon einmal gesperrt. Die anschließende Auswärtspartie beim BFC Dynamo ging mit 1:4 verloren.

Sendung: rbb24, 05.05.2023, 18 Uhr