Dass Lennard Kämna (26) kein gewöhnlicher Radprofi ist, lässt sich schon geographisch erahnen. Geboren in Wedel, aufgewachsen in Fischerhude bei Bremen, und trotzdem ist Kämna nicht nur ein Zeitfahr- sondern auch ein Bergspezialist. Schon immer sei er "viel lieber berghoch gefahren als bergab", sagt Kämna in der "Sportclub Story" des NDR [ndr.de] , einem 30 Minuten langen Special, das hinter die Fassade von "Deutschlands größten Radsport-Talent seit Jan Ullrich" blickt.

In der "Hölle des Nordens" will Romy Kasper den inneren Schweinehund besiegen

Und Kämna? Steigt aus. Braucht eine Pause, weil ihm mental alles zu viel wird. Für einige Wochen rührt er das Rad überhaupt nicht an. Seele auftanken in der Heimat. Mit Erfolg. Zumindest vorerst.

Also wieder Pause, dieses Mal für neun Monate. Er sucht sich psychologische Hilfe, zieht an den Bodensee und dort mit seiner Freundin zusammen, einer früheren Eiskunstläuferin. Sie hilft ihm, im Alltag auch andere Seiten des Lebens zu entdecken, jenseits des Radsports. Auch weil sie weiß: "Sportler können Sportler besser verstehen."

Doch statt überbordender Freude ist da wieder nur Leere. Der Vater sagt, Lennard "war körperlich weiter als mit dem Kopf". Lennard sagt: "Ich habe mein Leben falsch gelebt." Mutter Sonja sagt: "Das Wichtigste ist, dass man auch was anderes neben dem Radsport hat." Es ist die Eintönigkeit des Profi-Radsports, die Kämna an schlechten Tagen zu schaffen macht.

2020 unterschreibt er beim Team Bora-hansgrohe, Deutschlands größtem Rennstall. Er knüpft an seine guten Leistungen an, gewinnt 2020 eine Etappe der Tour de France, erfüllt sich so seinen Kindheitstraum.

Mit dieser Einstellung tritt der 1,81 Meter große und etwa 65 Kilogramm schwere Kämna auch beim diesjährigen Giro d’Italia (Start am 6. Mai) an. Als Kapitän seines Teams. Und mit ambitionierten Zielen. Er erhoffe sich die Top 10, sagt Kämna. Für einen so stillen Typen wie ihn, aus dessen Augen immer auch der Argwohn zu blicken scheint, ist das allerhand.

Und mehr noch. Er will das Rennen "mitgestalten", nicht nur einer unter vielen sein. Mit dem damit einhergenden Druck könne er inzwischen gut umgehen. Vor ein paar Jahren sei das noch zu sehr Bürde gewesen, "momentan habe ich sehr viel Lust drauf", so Kämna gegenüber dem NDR.

Die Gedanken, den Sport ganz an den Nagel zu hängen, sind für den Moment weit weg. "Eigentlich will ich schon mal wissen, was so in mir steckt". Was möglich ist, wenn er alles aus sich herausholt.

Der diesjährige Giro soll der erste große Prüfstein dafür sein. Kämna, so sagen die Experten, sei in Topform. Und dann beginnt die Rundfahrt auch noch mit einem Zeitfahren, Kämnas Spezialdisziplin. 70 Kilometer gegen die Uhr. Es könnte genau der richtige Auftakt für ihn sein. Auch wenn der Giro im Anschluss noch rund 50.000 Höhenmeter parat hat.

Wenn alles gut läuft, freut er sich drauf. Der Radprofi Lennard Kämna aus Fischerhude bei Bremen. Er ist eben kein gewöhnlicher Profi.