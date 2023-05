RE 3

Am 6. und 7. Mai Keine Ausflugszüge zwischen Berlin Südkreuz und Prenzlau in beide Richtungen RE 18494 ab Berlin-Südkreuz 09:51 Uhr nach Prenzlau RE 18495 ab Prenzlau 15:29 Uhr in Richtung Berlin-Südkreuz Nutzen Sie bitte die nachfolgenden Züge der Linie RE3. ----- Bis. 7. Mai, Betriebsende Wegen einer Reparatur an der Weiche entfällt in Richtung Falkenberg (Elster)/Lutherstadt Wittenberg der Halt Birkengrund. Bitte fahren Sie ab Großbeeren weiter bis Ludwigsfelde und steigen dort in die Linie RE 3 oder RB 32 um. Nutzen Sie ab Ludwigsfelde auch die Busse des öffentlichen Nahverkehrs der Linie 702/720.