"Fifty’s the Mike!", "Omaha" oder auch "Kill, Kill, Kill" rufen die Quarterbacks beim American Football schon einmal, um die kommenden Spielzüge anzusagen. Das kann zu Irritationen führen. Zum Glück war Lewickis Bruder bei ihm, als dieser nach einer Not-Operation wieder zu vollem Bewusstsein fand. Der Bruder wusste sofort: Cezary ist nicht verrückt. Cezary spielt Football. So wie immer.

Cezary Lewicki schrie, als er im Dezember 2014 aus der Narkose erwachte. Eigentlich erzählt er das nicht mehr so gern, der 39-Jährige. Manchen käme das zu kitschig vor. Denn Lewicki schrie nicht vor Schmerzen, oder aber, weil er den Verstand verloren hätte. Auch wenn das auf das anwesende Ärzte-Personal durchaus den Eindruck gemacht haben dürfte. Cezary Lewicki schrie Football-Spielzüge in sein Krankenzimmer.

Während König Fußball sich in die Sommerpause verabschiedet, steht die europäische Football-Saison in den Startblöcken. Bei Berlin Thunder können sie den Auftakt in die neue Spielzeit kaum erwarten. Auch, weil sie sehr amerikanisch unterwegs sind.

Das Schlimmste, sagt Lewicki, sei gar nicht gewesen, ein halbes Bein zu verlieren. Das Schlimmste sei gewesen, ein ganzes Team zu verlieren. "Football is family", heißt es. Was tun, wenn der Alltag nach den zwei Trainings-Einheiten in der Woche und dem Spieltag am Wochenende ausgerichtet ist und plötzlich keine zwei Trainingseinheiten und keine Spieltage mehr da sind?

Nach dem Unfall, nach der Operation, habe er recht schnell verstanden, dass ein "normales Leben machbar" sei. Klar, "nicht optimal", sagt er. Immer mal wieder. "Nicht optimal." Aber er ist am Leben, kann am Leben teilnehmen.

Dann habe er es sich "unter dem zweiten Waggon" einer einfahrenden Bahn "gemütlich gemacht", wie Lewicki mit dem Abstand von acht Jahren sagt. Ärzte und Experten erklärten ihm, wie so ein Unfall in der Regel ausgeht. Seither spricht er von einem "Glücksmoment" seines Lebens.

Ein ehemaliger Mitspieler erzählte ihm schließlich vom Flag-Football bei den Berliner Adlern. Flag-Football ist im Vergleich zum bekannteren Tackle-Football nahezu körperlos. Statt harten Zweikämpfen werden zumeist zwei der sogenannte "Flags" per Klettverbindung am Gürtel der Spieler befestigt. Wo eine "Flag" gezogen wird, ist der Spielzug beendet.

Für Lewicki war noch im Krankenhaus klar, dass er weiterhin Sport treiben müsse. Er dachte über Golf nach, der Schwung ähnele so ein bisschen der Wurfbewegung beim Football. Dann recherchierte er, ob er auch mit nur einem Bein noch Football spielen könnte. Es dauerte allerdings, bis er die richtige Prothese findet. Zudem wurde ihm klar, dass er selbst mit der besten Prothese nicht mehr mobil genug sein würde. "Du willst kein Handicap für dein Team sein", so Lewicki.

Da gilt er zwar als bunter Hund, wie er sagt. Tatsächlich aber ist der ganze Sport ein einziger bunter Hund, wenn man so will. Die Mannschaft spannt den Altersbogen von 17 bis 59. Männer und Frauen treten zusammen an. Sogar ein Ehepaar mischt in der Mannschaft mit.

Und mittendrin eben einer mit einer Prothese. Eine "Hightech-Prothese", wie Lewicki selbst sagt. Sie lässt sich per App bedienen, hat sogar einen "Football-Modus". So kann die Prothese ab einem gewissen Winkel "gesperrt" werden, also nicht mehr weiter abknicken, wenn Lewicki in die Knie gehen will.

Ohne diese Funktion würde er angesichts fehlender Beinmuskeln einfach durchsacken. Dank der Prothese gehe "so gut wie alles. Auch wenn es nicht immer rund aussieht."

Da die Kraft für die Würfe tatsächlich aus den Beinen kommt, sich Quarterbacks für ihre Pässe regelrecht in den Boden stemmen, Lewicki das aber nicht leisten kann, musste er seine Technik umstellen. Es habe eine Weile gedauert, mittlerweile aber funktioniere es ganz gut, sagt Lewicki.

Laufen darf der Quarterback beim Flag-Football nicht. Er muss also nur darauf achten, von keinem Gegenspieler erwischt zu werden. Lewickis Trainerin Susanne Laasch sagt: "Das kann er doch recht gut, da ist er sehr mobil drin. Er ist ein sehr athletischer Mensch, immer noch." Vor allem aber sei er ein Team-Player, einer, der das Team wieder nach "oben holt, wenn wir mal im Tief sind. Er ist sehr präsent. Ein Playmaker einfach."