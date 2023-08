Die Footballer von Berlin Thunder haben in der European League of Football (ELF) auswärts bei den Panthers Wroclaw verloren. Am Samstag mussten die Berliner eine 12:15-Niederlage (0:0, 6:0, 6:12, 0:3) in Breslau hinnehmen.

Auch die Berlin Rebels haben am Samstagnachmittag eine Niederlage einstecken müssen: In der German Football League (GFL) verloren sie mit 16:28 (0:0, 7:7, 0:7, 9:14) gegen die Dresden Monarchs, den Erstplatzierten der GFL Nord.



Im Mommsenstadion gelang beiden Teams in der ersten Hälfte jeweils ein Touchdown. Bryce Goggin brachte den Ball für die Berliner in die Endzone. In der zweiten Hälfte setzten sich zunächst die Gäste mit einem weiteren Touchdown ab, doch Kris Cain verkürzte mit einem Field Goal auf 10:14. Ein Touchdown von Julian Huber brachte die Berliner wieder in Führung (16:14). In der Schlussphase zog der Tabellenführer das Spiel dann aber wieder an sich und siegte mit 28:16. "Wir haben es uns durch viele Strafen unnötig schwer gemacht und Dresden ins Spiel gebracht. Und die haben ihre Chance genutzt", so Andreas Riedel, der erste Vorsitzende der Rebels.