Vor 33 Jahren machten zum ersten Mal NFL-Profis Station in Deutschland, um in Berlin American Football zu spielen. Zum Marketing-Event kamen mehr Zuschauer ins Olympiastadion als zum Start der Fußball-Bundesliga. Von Matthias Gindorf

Die Partie in Berlin fiel in eine Zeit, als sich ein nie gekannter Geldregen über die US-amerikanische NFL ergoss. Das aufkommende Kabelfernsehen und die damit einhergehenden neuen Werbegelder ließen die Dollars sprudeln. Der damalige NFL-Chef Paul Tagliabue wollte nun auch den internationalen Markt erobern.

Es sollte das erste von fünf NFL-Testspielen in der Hauptstadt sein: in den Folgejahren würden etwa noch die Football-Legenden Joe Montana und Dan Marino ihre Künste auf deutschem Rasen beweisen.

Die deutsche Metropole als Austragungsort des Testspiel-Events soll dabei auf Anraten seines Bruders festgelegt worden sein, John Tagliabue: Dieser war Korrespondent in Europa für die "New York Times", lernte im Zuge dessen auch Berlin kennen. So berichtet es Daniel Jensen, Football-Experte. John Tagliabue habe dem NFL-Chef erklärt, dass in Berlin gerade große Dinge in Bewegung gerieten, und dass es sich um "die Stadt der Freiheit" handele, erzählt Jensen. "Und die NFL wollte da sein. Sie wollte am Nabel der Freiheit sein. Das war Berlin."

Die Teams der Rams und Chiefs kamen für das Testspiel im Hotel Interkonti und im Schweizer Hof unter – und konnten sich in Berlin recht frei bewegen. Niemand erkannte die US-Stars. Nur wenn vier oder fünf Offense-Liner nebeneinander liefen, dann hätten die Berliner doch mal aufgeschaut und sich gefragt: "Was sind das für Riesenbrocken?", erinnert sich mit einem Lachen Günter Zapf, der den American Bowl damals im Fernsehen kommentierte.

Die NFL-Werbekampagne für das anstehende Testspiel in Berlin sei damals gewitzt gewesen, so Jensen. Eines der Straßenplakate habe einen Football mit seiner typischen Elipsenform gezeigt, versehen mit der Überschrift: "Ach du dickes Ei!".

Der frenetischen Stimmung tat das keinen Abbruch. Beim Fest um das Olympiastadion gab es Hotdogs, Burger, Pommes, alles, was in den Köpfen damals den American Way of Life ausgemacht hat. Bei Spiel waren mit zirka 55.000 Zuschauern sogar mehr Menschen im Stadion als Tage zuvor zum Fußball-Bundesliga-Auftakt der Hertha.

Trotz dieses Event-Erfolgs war 1994 Schluss mit American Bowls in Berlin, die NFL entschied, sich anders zu vermarkten und gründete zwischenzeitlich eine europäische Liga. Mittlerweile trägt die NFL eigene Ligaspiele in Europa aus: in London, München und Frankfurt.



Die Metropole Berlin kam hingegen bis heute nur durch die American Bowls mit der größten Football-Liga der Welt in Berührung.