Wagner lief von 2012 bis 2015 für Hertha BSC auf und erzielte in insgesamt 75 Spielen acht Tore für die Berliner. Zuletzt war der 35-Jährige Cheftrainer der SpVgg Unterhaching, die er in der vergangenen Saison mit einem Sieg über Energie Cottbus in den Aufstiegsspielen in die 3. Liga führte. Im Sommer wurde Wagner Co-Trainer von Hannes Wolf bei der deutschen U20-Nationalmannschaft.

Ihr Debüt als Trainer der A-Nationalmannschaft werden Nagelsmann, Wagner und Glück auf der anstehenden US-Tour geben. Dort trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober in Hartford auf die USA und am 18. Oktober in Philadelphia auf Mexiko.