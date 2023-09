Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach der Trennung von Hansi Flick ihre Serie von fünf sieglosen Testspielen beendet. Unter Interims-Teamchef Rudi Völler setzte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds am Dienstag in Dortmund mit 2:1 (1:0) gegen Frankreich durch. Die Münchner Thomas Müller (4. Minute) und Leroy Sané (87.) erzielten vor 60.486 Zuschauern die Tore. Antoine Griezmann verkürzte für Frankreich in der Schlussphase per verwandeltem Foulelfmeter (89.).