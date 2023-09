Nach spektakulären Duellen will Hertha BSC gegen Braunschweig wieder mehr Balance ins eigene Spiel bekommen. Coach Dardai ist froh, nicht länger den "Animateur" mimen zu müssen, lobte sein Team – und stellte einem Neuzugang ein Debüt in Aussicht. Von Anton Fahl

So läuft es sportlich bei Eintracht Braunschweig

Die Braunschweiger sind - ähnlich wie die Herthaner - schleppend in die neue Saison gekommen. Im DFB-Pokal schieden die Niedersachsen in der 1. Runde gegen den FC Schalke 04 aus und nach fünf Spieltagen der 2. Bundesliga stehen die Löwen mit vier gesammelten Zählern auf dem 14. Platz. "Letzte Saison war es noch schlimmer, da haben wir noch viel mehr Gegentore bekommen. Man ist es als Braunschweig-Fan fast schon gewohnt, schlecht in eine neue Saison zu kommen", sagt BTSV-Fan und -Berichterstatter Kevin 'Kivi' Kunert mit einem Lachen. "Gerade offensiv ging in den ersten Spielen sehr wenig." Sprich: Die Braunschweiger netzten in der laufenden Zweitliga-Saison erst drei Mal – so selten wie kein anderer Verein.

"Ich hoffe, dass wir das Spiel gegen Hertha offensiv angehen – sie sind über ihre wackelige Defensive zu schlagen. Offensiv sind sie mit Spielern wie Fabian Reese, der uns in der Vergangenheit schon öfter Probleme gemacht hat, gut besetzt. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, zu Null zu spielen", so Kunert über das anstehende Duell am Sonntag (13:30) in Berlin. Rund 40.000 Zuschauer werden im Olympiastadion erwartet. "Es wird schwer. Auswärts waren wir auch in der letzten Saison nicht gut, unter dem neuen Trainer (Jens Härtel; Anm. d. Red.) lief es in den ersten beiden Auswärtsspielen auch wieder unglücklich – mit vielen Roten Karten. Es wäre auf jeden Fall eine gute Idee, erstmal keine Rote Karte mehr zu kassieren. Vier in sechs Pflichtspielen reichen erstmal. Und wir sollten nicht zu defensiv spielen."