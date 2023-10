Patrick Breitkreuz (unter anderem Würzburger Kickers), Tolcay Cigerci (Samsunspor), Akaki Gogia (unter anderem Dynamo Dresden) oder Martin Kobylanski (unter anderem 1860 München): Immer wieder haben sich in den vergangenen Jahren Fußball-Profis, die in ihrer Karriere schon hochklassig und bei bekannten Vereinen gespielt haben, für einen Wechsel zur VSG Altglienicke entschieden.

Der Faktor Berlin spielte offenbar nicht nur für ihn eine Rolle, als es um einen Wechsel nach Altglienicke ging. Es ist auffällig, dass sich die VSG immer wieder um Profis bemüht, die eine Vergangenheit in der Hauptstadt haben. Patrick Breitkreuz, Tolcay Cigerci und Akaki Gogia hatten zuvor ebenfalls schon für Berliner Vereine gespielt oder sind sogar in der Stadt geboren. Für sie ist es also nicht nur ein Wechsel zu Altglienicke, sondern auch eine Rückkehr in die Heimat.

Der gebürtige Berliner Martin Kobylanski galt in der Jugend von Hannover 96 und Energie Cottbus als vielversprechendes Talent. Er spielte in den Nachwuchs-Nationalmannschaften von Deutschland und später Polen. Im Seniorenbereich stand er unter anderem in der Bundesliga für Werder Bremen, in der zweiten Liga für Union Berlin, den polnischen Klub Lechia Gdansk und zuletzt für die Drittligisten Eintracht Braunschweig sowie 1860 München auf dem Platz. Im Sommer entschied sich der 29-Jährige nun für einen Wechsel zur VSG Altglienicke in die Regionalliga.

Eine weitere Rolle dürfte aber auch die Wirtschaftskraft der VSG Altglienicke spielen. Der Bauunternehmer Daniel Böhm gilt als Hauptgeldgeber, der dem Verein in den letzten Jahren zu Erfolg und 2017 zum Aufstieg in die Regionalliga verholfen hat. "Finanziell ist der Verein richtig gut aufgestellt", sagt Kobylanski. "Das Umfeld und die Sponsoren sind sicherlich auch ein Aspekt. Sonst würden Spieler wie Gogia oder ich nicht kommen", erklärt er.

"Die Spieler wollen trotz der bescheidenen infrastrukturellen Bedingungen hierherkommen und sich weiterentwickeln. Das ist bei mir auch so", sagt der 29-Jährige. Kobylanskis klares Ziel ist es, in den nächsten Jahren wieder höherklassig im Profi-Fußball zu spielen. Dafür will er laut eigenen Angaben alles tun. "Dass ich das kann, habe ich nicht nur einmal bewiesen", sagt er.

Bis dahin möchte er in Altglienicke aber erst einmal wieder komplett fit werden und mit der VSG erfolgreich sein. Dass der Aufstieg für ihn ein Ziel ist, macht er im Interview immer wieder deutlich. Schließlich würde der Erstplatzierte in der Regionalliga Nordost in diesem Jahr direkt aufsteigen.

Auch die Vereinsverantwortlichen machen kein Geheimnis daraus, dass der Klub in diesem Jahr oben mitspielen möchte. Genug Erfahrung für den Sprung in die 3. Liga dürften sie in Altglienicke dank der vielen Ex-Profis in der Mannschaft zumindest haben.