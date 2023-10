Gegen Braga schoss der 1. FC Union in einer Halbzeit doppelt so viele Tore wie im ganzen Monat September. Weil die Mannschaft defensiv weiter die gleichen Fehler macht, setzte es die sechste Niederlage in Serie. Von Till Oppermann

Historisch war er schon, der Abend im Berliner Olympiastadion. So viele Unioner auf einem Haufen in einem Stadion gab es noch nie. Über 73.000 strömten gen Westen, um das erste Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte zu sehen. Gerade genug, um sicherzugehen, dass jeder live im Stadion geschmeckt hat, dass es als Union-Fan dazugehört, auch mal richtig bitter zu verlieren. Obwohl Braga mehr Ballbesitz hatte, dominierten die Eisernen das Spiel: 2:0 stand es nach 37 Minuten. Ab da ging es bergab. In der 94. Minute erzielten die Portugiesen den Siegtreffer.

"Wie viele Schläge kann man einstecken", fragte sich Trainer Urs Fischer nach dem späten Gegentor. Der 1. FC Union verlor erneut und steht an einem Punkt, der für viele im Umfeld der Eisernen schwer einzuordnen ist. In den letzten fünf Jahren hatte der Verein durchgehend Erfolg, aber jetzt hat Union sechsmal hintereinander verloren. Soll man sich jetzt darüber freuen, dass Union vor so einer unglaublichen Kulisse europäisch spielt, oder darüber ärgern, dass es in dieser Saison noch gar nicht läuft?

Im Vergleich zur letzten Bundesliga-Niederlage in Heidenheim setzte Fischer wieder auf Unions bewährtes 5-3-2-System. Der dritte Stürmer David Datro Fofana musste einem weiteren Mittelfeldspieler weichen. Union stand etwas tiefer als in den letzten Spielen, wollte den Gegner kommen lassen. Bragas Trainer Artur Jorge hatte in dieser Saison schon mehrmals davor gewarnt, dass seine Mannschaft mit Gegnern Probleme hat, die vor dem eigenen Strafraum ein enges Netz stricken. Unions Stürmer attackierten Bragas Spielaufbau erst ab der Mittellinie, hinter ihnen standen zwei enge Abwehrreihen.



Trotzdem spielte Jorges Team auch in Berlin viele kurze Pässe und seine Außenverteidiger rückten so weit aus der Viererkette nach vorne, dass die Portugiesen effektiv nur noch mit den zwei Innenverteidigern und Sechser Al-Musrati standen, wenn Union den Ball eroberte und schnell in die Spitze spielte. Beide Tore fielen, nachdem Sheraldo Becker jeweils über die linke Abwehrseite von Braga in die Tiefe geschickt wurde.

Unions Umschaltspiel war am Dienstag wieder auf dem Niveau der letzten Jahre. Die Mannschaft spielte konsequent die richtigen Lücken an. "Es waren sehr gute erste 35 Minuten mit zahlreichen Möglichkeiten", so Fischer. "Das 2:0 war wirklich verdient."