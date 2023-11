Der 1. FC Union Berlin ist zu Gast bei der SSC Neapel. Trotz der aktuellen Krise will Urs Fischer den vierten Köpenicker Abend in der Champions League genießen. Um das vorzeitige Aus in der Königsklasse zu verhindern, braucht es allerdings einen Sieg.

Inmitten der Krise wartet die Königsklasse: Mit zuletzt zwölf Niederlagen in Serie im Gepäck sind die Fußballer von Union Berlin am Dienstag nach Neapel gereist. Dort wartet am heutigen Mittwoch (18:45 Uhr) ein Gastspiel beim amtierenden italienischen Meister, der SCC Neapel. Während die mit einem Sieg am vierten Spieltag der Gruppe C vielleicht sogar schon in das Achtelfinale der Champions League einziehen kann, braucht Union selbst einen Erfolg in Italien, um nicht vorzeitig aus der Königsklasse auszuscheiden.

Weder von der aktuellen Krise noch von der schwerwiegenden sportlichen Bedeutung will Union sich allerdings den Spaß am vierten besonderen Abend in der Champions-League nehmen lassen. "Wir müssen versuchen, es zu genießen – weil wir ein Jahr lang hart hierfür gearbeitet haben", sagte Trainer Urs Fischer am Dienstag auf der Spieltags-Pressekonferenz. Zumal es am Mittwoch in Neapel einiges zu genießen geben dürfte: Knapp 55.000 Zuschauer verwandeln Neapels Stadio Diego Armando Maradona regelmäßig in einen von italienischer Leidenschaft geprägten Hexenkessel.