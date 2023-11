Youth League: Union Berlin kassiert in Neapel 0:1

Der 1. FC Union Berlin hat im Rahmen der Uefa Youth League eine 0:1-Niederlage bei der SSC Neapel kassiert. Damit revanchieren sich die Italiener für die deutliche Hinspiel-Pleite, als die "Eisernen" am 24. Oktober mit 4:1 gewannen.

Francesco Lorusso verwandelte in der 13. Minute einen Handelfmeter und sorgte damit für die frühe Entscheidung am vierten Spieltag der Youth-League-Gruppenphase. Auch eine gelb-rote Karte für Neapels Noah Mutanda in der 84. Minute sollte keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis haben.