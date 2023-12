Wie das Stadion in Cottbus künftig heißen wird, ist noch unbekannt. Der Name werde am kommenden Samstag im Rahmen eines Weihnachtssingens im Stadion bekannt gegeben, sagte eine Leag-Sprecherin dem rbb. Die Rechte am Namen seien vorerst bis zum Sommer 2026 an die Leag vergeben worden.

Eine Summe wollte die Leag nicht nennen. Fest steht aber, dass Energie Cottbus zusätzliche Einnahmen gut gebrauchen kann: Der Regionalliga-Verein hat als Stadionbesitzer hohe Betriebskosten; sie liegen jährlich bei über einer Million Euro.

Erst im Mai hatten der Konzern und die Lausitzer ihre Zusammenarbeit verlängert und ausgeweitet. Seit der laufenden Spielzeit ist das Unternehmen auch Trikotsponsor des Vereins.