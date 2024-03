Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine Überraschung verpasst und in dem Wettbewerb die sechste Niederlage in Serie kassiert. Am Donnerstagabend verlor der Bundesligist vor 7.422 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen den französischen Meister AS Monaco mit 82:90 (39:45).

Alba bleibt damit ohne Playoff-Chancen das Tabellenschlusslicht der europäischen Elite-Liga. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 14 und Johannes Thiemann mit elf Punkten. Trainer Israel Gonzalez musste erneut auf das verletzte Trio Matteo Spagnolo, Gabriele Procida und Justin Bean verzichten. Zudem fehlte Spielmacher Martin Hermannsson wegen der Geburt seines zweiten Kindes. Dafür kehrte Weltmeister Thiemann zurück.