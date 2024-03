Mit einer radikal veränderten Fußball-Nationalmannschaft startet Bundestrainer Julian Nagelsmann in das EM-Jahr. Exakt drei Monate vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland nominierte der DFB-Chefcoach am Donnerstag gleich sechs Neulinge für die Testspiele gegen Frankreich (23. März, in Lyon) und die Niederlande (26. März, in Frankfurt am Main).

Unter anderem berief Nagelsmann erstmals den Ex-Herthaner Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) sowie den gebürtigen Brandenburger Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) in den Kader der A-Nationalmannschaft. Robin Gosens vom 1. FC Union Berlin steht dagegen nicht im Aufgebot.