Mittelstädt wird in Stuttgart der Spieler, der er in Berlin werden sollte

Schließlich steht zum damaligen Zeitpunkt kaum ein Spieler im Kader der Blau-Weißen für den neu eingeschlagenen und vom Verein immer wieder betonten "Berliner Weg". Als geborener Berliner findet Mittelstädt über Stationen beim SC Staaken und Hertha 03 Zehlendorf schon früh zu Hertha BSC, durchläuft die Jugendabteilung des Klubs und schafft es schließlich auch in den Bundesligakader. Mittelstädt soll nun zum Kopf und Führungsspieler einer neuen Hertha-Mannschaft werden. So zumindest die Hoffnung.

Viele Herthaner reagieren erbost und fühlen sich von Mittelstädt und dessen großen Worten nach seiner Vertragsverlängerung ("Ich muss nicht betonen, welchen Stellenwert Hertha BSC in meinem Leben besitzt. Ich bin als kleiner, unerfahrener Junge in den Olympiapark gekommen und fahre mittlerweile als gestandener Bundesliga-Spieler jeden Tag voller Motivation aufs Gelände") getäuscht.

Mittlerweile ist die Form des 26-Jährigen so gut, dass der Berliner bereits für eine Nominierung in der Nationalmannschaft gehandelt wird. "Ich spiele aktuell die beste Saison meiner Karriere. Nationalspieler zu werden war und ist ein großer Traum für mich. Ich werde weiter hart arbeiten, um diesen Traum real werden zu lassen", sagte Mittelstädt zur Diskussion.

Das ist nur wenige Monate später bei Mittelstädts neuem Klub anders. Wie die gesamte Mannschaft des VfB Stuttgart, die sich in dieser Saison sensationell auf Champions-League-Kurs befindet, erlebt Mittelstädt seit Monaten einen Höhenflug. Nach kleineren Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn ist er aus der VfB-Elf mittlerweile kaum noch wegzudenken. Die linke Seite der Stuttgarter mit Mittelstädt und Chris Führich gilt als Motor des Teams von Sebastian Hoeneß. "Chris und ich profitieren sehr voneinander. Ich halte ihm hinten den Rücken frei und überlaufe ihn vorne oft, so dass er nach innen ziehen und seine Stärken ausspielen kann, weil ich ja auch noch einen Gegenspieler binde. So bekommen wir beide Freiräume", sagte Mittelstädt zuletzt im Gespräch mit SWR Sport.

Auch in Berlin und bei Hertha hat man seinen Ex-Spieler weiterhin im Blick - durchaus mit einem weinenden Auge. "Von unserem Verein finde ich das ein bisschen komisch, dass er so eine geringe Ausstiegsklausel hatte. So ein guter Spieler, das ist ja fast verschenkt. Wer hat das unterschrieben?", fragte Trainer Pal Dardai, unter dem Mittelstädt einst zum Bundesliga-Spieler wurde, zuletzt auf einer Pressekonferenz. "Ich habe ihn immer gemocht und mag ihn immer noch. Wegen ihm schaue ich mir die Stuttgarter Spiele an. Trotzdem bin ich sauer auf ihn. Als er gegangen ist, habe ich von ihm nicht mal Rotwein bekommen. Also Maxi, wenn du das hörst: Denk an deinen alten Trainerstab", ergänzte Dardai lachend.

Der SWR konfrontierte Mittelstädt nun mit Dardais Forderung: "War mein Fehler. Die Schulden werde ich auf jeden Fall wettmachen. Pal Dardai wird seinen Rotwein bekommen", sagte der 26-Jährige grinsend. Möglicherweise gibt es für Mittelstädt ja schon bald einen Anlass zu einem gemeinsamen Glas Wein mit Ex-Coach und Förderer Dardai: Wenn der Linksverteidiger seinen Höhenflug fortsetzt und tatsächlich für die Nationalelf nominiert werden sollte.