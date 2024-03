Alles, was ich mache, mache ich mit einhundert Prozent, mit großer Arbeitsmoral und maximaler Leidenschaft. In solchen Spielen erst recht: Abendspiel, Flutlicht, K.O.-Runde. Wenn man dann selbst einen guten Tag erwischt, kann man das Stadion mitnehmen. Die Wucht, die das Olympiastadion hat, muss man nutzen. Meine Art, Fußball zu spielen, ist Vollgas-Fußball: Attacke, Visier runter. Die Menschen sehen, dass ich mit dem Herzen dabei bin und sie honorieren das. Es ist schön zu spüren, dass die Fans positiv auf mich reagieren und ich sie mitnehmen kann. Das ist ein Schulterschluss.

rbb: Herr Reese, Sie sind erst seit einem Dreivierteljahr in Berlin und längst Führungsspieler und Fan-Liebling bei Hertha BSC geworden. Es hieß schon: "Reese steht auf Berlin, Berlin steht auf Reese." Ist da etwas zusammengekommen, was zusammengehört?

Sie appellieren auch immer wieder an den Mut der Leute, zu machen, worauf sie Lust haben oder woran sie Spaß haben. Selbst wenn das mal als "nicht normal" empfunden werden sollte. Nach Ihrem Wechsel zu Hertha waren Ihre Fingernägel und Ihre Frisur ein großes Thema. Ist die Zuschreibung, der etwas andere Fußball-Profi zu sein, für Sie in Ordnung oder ist das auch schon wieder eine Schublade?

Ich glaube, das ist etwas platt ausgedrückt. Wir alle sind individuell – ich appelliere einfach nur daran, dass wir uns so zeigen und ausdrücken sollten, wie wir sind. Dann werden wir noch viel mehr Individualität sehen und merken, was uns gefällt, was uns nicht so gut gefällt. Nur dann leben wir in einer Welt, die von Offenheit, Diversität und Vielfalt geprägt ist und die nicht nur schwarz und weiß ist.

Schon vor einem Jahr, im Winter, haben Sie bekanntgegeben, zu dieser Saison von Holstein Kiel zu Hertha BSC – einem damaligen Bundesligisten – zu wechseln. Dann ist Hertha in die 2. Liga abgestiegen. Ihre Zeit in Berlin begann also mit einer Enttäuschung, bevor Sie überhaupt das erste Training für Ihren neuen Verein absolviert hatten. Wie war das damals für Sie?

Es wäre gelogen, zu behaupten, dass das keine große Enttäuschung war. Ich wollte damals schon im Winter nach Berlin wechseln, aus unterschiedlichen Gründen hat das nicht hingehauen. Natürlich habe ich mir gewünscht, in die Bundesliga zu wechseln. Das ist aber wie im Leben auch: Die schönsten Geschichten fangen ein bisschen negativ an. Die Leute haben mir vom ersten Tag an gesagt, wie wichtig ich für den Weg von Hertha BSC bin. Ich habe die Liebe, den Zuspruch und den Zusammenhalt gespürt. Der ganze sportliche Bereich, die Fans und die Stadt haben mich so aufgenommen wie ich bin und mir den Raum gegeben, der zu sein, der ich bin. Sie honorieren meine Leistungen. Das ist ein Miteinander, was es selten so gegeben hat.

Der direkte Wiederaufstieg, so ehrlich muss man sein, ist in dieser Saison nicht mehr realistisch. Trotzdem haben Sie Ihren Vertrag bei Hertha BSC vor wenigen Wochen vorzeitig bis 2028 verlängert. Abgesehen von Implikationen wie Gehalt oder möglichen Klauseln: Ist das Ihr klares Bekenntnis dazu, mindestens noch ein Jahr – vielleicht noch mehrere – für Hertha zu spielen? Im Zuge der Vertragsverlängerung haben Sie schließlich auch nochmal Ihren Traum betont, mit Hertha in der Bundesliga spielen zu wollen.

Erstmal haben wir in dieser Saison noch zehn Spiele. Ich bin ein Träumer. Wir müssen von Woche zu Woche schauen, rechnerisch ist noch alles möglich. Aber sicherlich werden die Chancen immer kleiner, wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen. So ehrlich muss man sein, ich bin auch Realist. Aber: So lange es nicht rechnerisch unmöglich ist, werde ich einen Teufel tun und aussprechen, dass es abgehakt ist. Die Vertragsverlängerung sollte ein Zeichen an die Fans und an den Verein sein, wie sehr ich diesen Weg hier sehe und wie dankbar ich für das bin, was mir hier gegeben wurde. Ich bin überzeugt davon, dass Hertha wieder dahinkommt, wo sie hingehören: in die Bundesliga. Wir müssen aber auch ehrlich sagen: Wer weiß schon, ob ich noch vier oder zehn Jahre hier bleibe. Dafür müsste ich in die Glaskugel gucken. Ich bin immer vorsichtig, Versprechen für die Zukunft zu geben. Ich kann nur sagen: Jeden Tag, den ich hier bin, werde ich hundert Prozent für die Fahne und den Verein geben! Ich bin super dankbar und glücklich, hier sein zu dürfen.