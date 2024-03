rbb|24: Herr Hitzlsperger, Mut haben Sie oft in Karriere gebraucht, etwa für Ihr Probetraining in England mit 17 Jahren, Ihre zahlreichen Auslandsstationen, und natürlich für Ihr Coming Out vor zehn Jahren. Kann man Mut lernen?

Thomas Hitzlsperger: Vermutlich. Wenn man sich mal was zutraut, was man vielleicht nicht für möglich gehalten hat und das geht gut, ist man ja schon geneigt, das immer wieder zu tun. Aber: Mut heißt es ja nicht nur dann, wenn es gut geht. Es kann ja auch was schiefgehen. Und dann trotzdem immer wieder die Komfortzone zu verlassen, hat mir gutgetan. Aber ich merke, dass es stets eine Herausforderung ist.

Woher haben Sie die Fähigkeit, Angst zu überwinden?

Die ist ja nicht andauernd präsent. Ich habe aber einfach gemerkt: Wenn das, was ich wirklich will, den Konventionen entgegentritt, muss ich eine Entscheidung treffen und das war eben ein paar Mal so. Bei meinem Wechsel nach England wusste ich, meine Eltern wollen das nicht. Aber ich wollte das unbedingt und musste einen Weg finden, das hinzukriegen, ohne Schaden anzurichten. Und beim Coming Out wusste ich, mein Gefühl ist gesellschaftlich nicht unbedingt angesagt. Zumindest hatte es sich so angefühlt. Aber für mich ist es keine Option, einen Schein zu wahren und aufrechtzuerhalten. Und so habe ich es bei anderen Sachen auch gemacht.