Dabei handele es sich um die Unterstützung einer Initiative des Hockeyvereins "Real von Chamisso". Zur Einordnung: Der sogenannte RvC, das ist Hockey auf Hobbyniveau. Die abgelaufene Hallenspielzeit schloss das Team aus Kreuzberg in der Regionalliga Ost als Zweitplatzierter ab. "Wir wollen gemeinsam Hockey spielen und dabei vor allem Spaß haben", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Es geht also um Freizeitsportler, die ein Projekt gegen Rassismus starteten, welches später vom nationalen Verband aufgegriffen wurde. Man will mehr erfahren.

Vereinsmitglied Rami-Habib Eid-Sabbagh habe vor einigen Jahren zunehmend das Gefühl bekommen, so erzählt er im Interview mit rbb24, dass der Rassismus in Deutschland "immer salonfähiger wird". Als "Extrempunkte" bezeichnet der Hockeyspieler den versuchten Massenmord eines Rechtsextremisten an Juden in einer Synagoge in Halle im Oktober 2019 sowie den Anschlag in Hanau im Februar 2020, als ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit Migrationsgeschichte aus rassistischen Motiven erschoss.

"Wir haben als Verein beschlossen, dass wir da ein Zeichen setzen wollen und auch ein bisschen aufrütteln wollen", so Eid-Sabbagh. Es sei vor allem darum gegangen, andere Vereine zu motivieren, sich für eine tolerante und "offene Gesellschaft einzusetzen und sich gegen Rassismus zu positionieren".