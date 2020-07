Nagelgurt stoppt Autodieb in Döbern

Nach einer stundenlangen Verfolgungsjagd konnte ein Autodieb aus Polen am Mittwoch nur durch einen Nagelgurt gestoppt werden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Polnische Beamte hätten den in Breslau gestohlenen Kleintransporter demzufolge bis zur Staatsgrenze verfolgt. Als der Autodieb die Grenze passierte, seien auch der Zoll und die Bundespolizei hinzugerufen worden.

In Döbern (Landkreis Spree-Neiße) habe ein Nagelgurt das Fahrzeug schließlich zum Halt gezwungen. Der Dieb, ein 33-Jähriger ohne festen Wohnsitz, sei der polnischen Polizei bereits einschlägig bekannt. Er habe griffbereit einen Dolch am Körper getragen und habe unter Amphetamineinfluss gestanden. Er sei festgenommen worden.



Weitere Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Zentrum für deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit und den Beamten der polnischen Polizei, heißt es in der Mitteilung.