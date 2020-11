Toll Montag, 09.11.2020 | 11:31 Uhr

Großes Lob an die Polizei in Tauer. Mein dementer Vater ist in Berlin mehrfach aus dem Heim weggelaufen. Die eingeschaltete Polizei fand ihn leider nie, vermutlich weil keine große Suche erfolgte. Er wurde jeweils verletzt von Passanten aufgefunden. Schade, dass nicht überall so toll gearbeitet wird wie in Brandenburg.