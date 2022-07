Do 28.07.22 | 10:03 Uhr

Seit Tagen wütet der Waldbrand bei Kölsa/Rehfeld im Elbe-Elster-Kreis. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen - und werden auch am Donnerstag weiter alle Hände voll zu tun haben.

Nachdem der Waldbrand bei Falkenberg in Elbe-Elster am Mittwochabend wieder aufgeflammt ist, hat sich die Lage im Verlauf der Nacht entspannt. "Die Einsatzkräfte vor Ort haben den Brand unter Kontrolle", teilte der Sprecher des Landkreises Elbe-Elster am Donnerstagmorgen mit. Derzeit gebe es keine offenen Feuer. Allerdings stünden zahlreiche Glutnester unter Beobachtung.