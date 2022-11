Unbekannte haben in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) einen Sattelzug mit Gabelstapler gestohlen, der mit Weihnachtsbäumen beladen war. Das berichtete die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus am Montag.

Der Fahrer habe den Lkw am Freitagabend in einem Gewerbegebiet abgestellt, sagte ein Polizeisprecher rbb|24. Als er am Montag kurz nach Mitternacht habe losfahren wollen, sei das Fahrzeug verschwunden gewesen.