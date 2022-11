Schneefall in Brandenburg

Auf den Straßen in Brandenburg hat es am Montagmorgen mehrere Glätteunfälle gegeben. Allein die Polizeidirektion Süd in Cottbus registrierte nach eigenen Angaben mehr als 25 witterungsbedingte Unfälle. Grund war eine Mischung aus Schnee, Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt.