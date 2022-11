In Mühlberg (Elbe-Elster) ist es am Mittwoch in einem Einfamilienhaus zu zwei Verpuffungen gekommen. Die Anwohner seien gegen halb fünf am Morgen von einem lauten Knall aufgeschreckt worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd dem rbb. Insgesamt 15 Feuerwehrfahrzeuge wurden nach Mühlberg geschickt, um den Brand zu löschen.