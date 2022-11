In Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) ist ein 51-jähriger Mann leblos in einer Wohnung entdeckt worden. Das teilte die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus am Mittwoch mit. Demnach sei die Polizei am Dienstagabend gerufen worden, weil es in der Wohnung zuvor eine Auseinandersetzung gegeben haben soll. Das Opfer sei alkoholisiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher rbb|24.