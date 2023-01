Auf dem jüdischen Friedhof von Guben (Spree-Neiße) haben Unbekannte in der Nacht zu Montag drei Grabsteine umgestoßen. Zwei Steine seien komplett umgekippt worden, hieß es. Von einem dritten sei die Grabkrone vom Fundament gestoßen worden. Die Steine blieben dabei unbeschädigt, sodass sie wieder aufgerichtet werden können, sagt Friedhofsbetreuer und ehemaliger Pfarrer der evangelischen Gemeinde, Michael Domke.



Nach dem Vorfall habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Dienstag in Cottbus mit. Ermittelt werde in alle Richtungen, nachdem Kriminaltechniker den Tatort untersucht haben.