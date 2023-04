Der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg hat am Mittwoch offiziell die Beet- und Balkonpflanzensaison eingeläutet. In Schönborn (Landkreis Elbe-Elster) wurde dabei die "Bezaubernde Bibi", eine orange blühende Freilandbegonie, zur regionalen "Pflanze des Jahres 2023" ernannt.

Die Blüte der Pflanze sei gefüllt und etwa so groß wie ein Zwei-Euro-Stück, sagte Rüdiger Winde, Gärtnereibesitzer und Vorstandsmitglied des Gartenbauverbandes. "Wir finden, das ist eine Pflanze, die es wert ist, vorgestellt zu werden", so Winde. In einer Blumenampel entwickele sich die Pflanze zu einer großen, orangefarbenen Kugel. Die Pflanze brauche aber gute Erde, regelmäßige Düngung und nicht zu viel Wasser. Werde all das beachtet könne die "Bezaubernde Bibi" den ganzen Sommer lang blühen.

Mit dem ofiziellen Start der Beet- und Balkonpflanzensaison will der Gartenbauverband gleichzeitig auf die Arbeit der regionalen Gärtnereien hinweisen.