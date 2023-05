Die Stadt Cottbus will die örtliche Filiale von Galeria Karstadt-Kaufhof erwerben. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend in einer Sondersitzung beschlossen. Die Stadt will dafür einen Kredit in Höhe von 15 Millionen Euro aufnehmen. Die Stadtverodneten stimmten dem Antrag für die Aufnahme des Kredites zu.

Für die Nutzung gibt es nach rbb-Informationen bereits Ideen, die endgültige Nutzung nach dem Erwerb des Gebäudes steht aber noch nicht fest. Außerdem muss der Kauf noch von der Kommunalaufsicht abgesegnet werden, da sich Cottbus noch immer in der Haushaltssicherung befindet.