Weil er gezielt einen Rollatorfahrer in Herzberg (Elbe-Elster) angefahren hat, muss ein Mann aus dem Landkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt) in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Das Landgericht Cottbus ordnete die Unterbringung am Montag an.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Tat im November des vergangenen Jahres begangen hatte. Weil er aber schuldunfähig sei, handele es sich nicht um eine Verurteilung im klassischen Sinn. Laut Gericht ist bei dem Täter eine paranoide Schizophrenie nachgewiesen worden. Unmittelbar nach der Tat war er in eine Einrichtung in Eberswalde (Barnim) gebracht worden, das Gericht bestätigte nun die Unterbringung auf unbestimmte Zeit.