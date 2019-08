Wenn Energie Cottbus am Montag im DFB-Pokal gegen die Bayern antritt, geht auch ein Traum von Lennart Moser in Erfüllung. Der erst 19-jährige Torhüter ist vor Saisonbeginn kurzfristig in die vierte Liga zum FC Energie gekommen. Das Pokalspiel gibt ihm jetzt die Möglichkeit gegen ein Spitzenteam zu spielen, vor über 20.000 Fans im ausverkauften Stadion der Freundschaft.

"Das ist die Weltspitze, da will man auch irgendwann mal hin", so Moser. "Was Besseres gibt es nicht. Man kann sich mit den Besten messen und wenn man mal so ein Ding von Lewandowski hält, ist das auch was Schönes", meint er.

Als dritter Torhüter bei Union hätte er die Münchener wohl auch gesehen - gegen sie gespielt hätte er wohl nicht. "Ich bin sehr froh jetzt in Cottbus untergekommen zu sein. Die Bedingungen passen, man kann sehr professionell in dem Club arbeiten", beschreibt er seine ersten Eindrücke in Cottbus. Das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister aus München sei noch ein Bonus für den Zwei-Meter-Mann.

Eine andere Position auf dem Feld kam dabei für Moser nie in Frage. Er sei geprägt durch seinen Vater, der auch immer im Tor gestanden habe. "Ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen, Torwart ist einfach eine Leidenschaft für mich", erzählt er. Eine Leidenschaft, die bei dem 19-Jährigen schon 16 Jahre anhält - und mit der er den FC Bayern am Montag maximal ärgern will.