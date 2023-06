Die deutsche Nationalmannschaft der Männer im Faustball hat am Donnerstag in der Lausitz ihr Trainingscamp aufgeschlagen. Das Team bereitet sich drei Tage in Bademeusel bei Forst (Spree-Neiße) auf die Weltmeisterschaft in Mannheim vor, die dort vom 22. bis 29. Juli stattfindet [mannheim.fistballmwc.com].



Bademeusel gilt als eine Hochburg des Faustballs. Der Sport hat in dem Ort eine lange Tradition. An diesem Wochenende feiert die SG Bademeusel ihr 70-jähriges Bestehen - und das nun zusammen mit der Nationalmannschaft.