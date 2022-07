Mit dem Ferienbeginn in Sachsen am Montag wird es im Lausitzer Seenland voller. Viele Ferienhäuser und Pensionen sind ausgebucht. Rund um den Senftenberger See (Oberspreewald-Lausitz) ist es nach rbb-Recherchen bis Ende August über kein Internetportal mehr möglich, eine Ferienunterkunft zu buchen.

Der Senftenberger See gilt als touristisches Zugpferd im Lausitzer Seenland. Am Samstag wird dort offiziell die Saison eröffnet. Nach zwei mageren Corona-Jahren blickt die Geschäftsführerin des Lausitzer Tourismusverbands wieder mit Freude auf die Saison.

"Immer in den Sommerferien, bis zum Ende, geht eigentlich nichts mehr", sagte Kathrin Winkler vom Tourismusverband Lausitzer Seenland dem rbb. "Alles was Senftenberg oder Geierswalder See [liegt teilweise in Sachsen, teilweise in Brandenburg] betrifft, ist es fast unmöglich, noch eine Übernachtung zu bekommen. Das Seenland ist Jahr für Jahr eine beliebte Urlaubsregion für Touristen aus Sachsen. Der Senftenberger See wird deshalb im Volksmund auch "Sachsenbadewanne" genannt.