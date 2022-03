Unterkünfte für Ukrainer - Landkreise in Ostbrandenburg stellen Wohnungen für Geflüchtete bereit

Mi 30.03.22 | 13:46 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 30.03.2022 | Enrico Hartrampf, Leiter Wohnungswirtschaft | Bild: rbb

Die Landesregierung schätzt, dass bislang etwa 16.000 Geflüchtete aus Ukraine in Brandenburg untergekommen sind - der Großteil in Privatunterkünften. Doch die Landkreise arbeiten daran, ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen.



Täglich kommen Geflüchtete aus der Ukraine in Brandenburg an. Die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) kommt an ihre Grenzen. Deshalb sollen die Menschen auf verschiedene Landkreise und Einrichtungen verteilt werden.

Soeren Stache/dpa Krieg gegen die Ukraine - Über Frankfurt (Oder) reisen weniger Geflüchtete ein Die Bundespolizei beobachtet aktuell, dass weniger Menschen über Frankfurt (Oder) aus der Ukraine nach Deutschland flüchten. Einige Geflüchte wollen sogar sich auf den Weg zurück nach Polen oder weiter in ihre Heimat machen.

Eisenhüttenstadt bereitet hunderte Wohnungen vor

In ganz Oder-Spree werden insgesamt 300 Wohnungen für die Ukrainer fit gemacht - die meisten davon in Eisenhüttenstadt selbst. Einige davon sind bereits bezugsfertig und die Schlüssel werden dieser Tage an den Landkreis übergeben. Spannungen auf dem Wohnungsmarkt soll es laut Enrico Hartrampf, dem Leiter Wohnungswirtschaft, deswegen aber nicht geben: "Wir haben parallel dazu ja noch größere Sanierungsmaßnahmen, die jetzt schon fast fertiggestellt sind. Und dann kommen noch neue Wohnungen auf den Markt. Wir haben also knapp 1.000 Wohnungen, die jetzt noch in Sanierung sind."

Interessenten für die Wohnungen gebe es schon viele. Im Mai könnten die ersten einziehen. Die Miete übernimmt der Landkreis, ebenso wie die Möblierung, die jetzt noch fehlt.

Privatunterbringungen in LOS sollen unterstützt werden

Brandenburgweit sind derzeit rund 16.000 Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. Davon seien etwa 12.000 Geflüchtete in Privatunterkünften untergebracht, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Sozial- und Bildungsausschusses des Landtags. "Da ist natürlich eine sehr große Fluktuation."

Gemeinschaftsunterkunft in Bad Saarow

Doch was ist mit den Geflüchteten, die nicht in Wohnungen unterkommen? Rund 1.450 Ukrainer sind aktuell in Oder-Spree. Nur knapp 200 von ihnen leben in Gemeinschaftsunterkünften, wie beispielsweise in Bad Saarow. Der weitaus größere Teil ist bei Privatpersonen untergekommen. Auf ein solches Engagement sei der Kreis angewiesen und fördert das mit finanziellen Mitteln. "Das wird auch entsprechend honoriert", sagt Katja Kaiser. "Wir sind dort auch dabei, einen entsprechenden Kosten-Refinanzierungssatz beziehungsweise eine Erstattung mit vorzusehen."

Märkisch-Oderland: keine Ukrainer in Gemeinschaftsunterkünfte

Im Nachbarlandkreis Märkisch-Oderland leben die Ukrainer bisher ausschließlich in Privatwohnungen. In Gemeinschaftsunterkünfte sollen sie nicht kommen. Denn die dort untergebrachten Geflüchteten aus Afghanistan oder Syrien befänden sich in einer völlig anderen Situation als die Ukrainer, sagt Landrat Gernot Schmidt (SPD). "Viele haben keine Arbeitserlaubnis, befinden sich in Asyl-Verfahren und bewegen sich in einem ganz anderen Rechtsstatus." Hinzu kommt, dass die Gemeinschaftsunterkünfte im Oderland aktuell ausgelastet seien. Der Kreis schätzt die freien Kapazitäten auf rund vier Prozent und diese werden für Geflüchtete aus anderen Ländern gebraucht.

Turnhalle in Eisenhüttenstadt zur Unterbringung von Geflüchteten | Bild: rbb

Wie in Oder-Spree sollen für die ukrainischen Geflüchteten nun auch in Märkisch-Oderland Wohnungen bereitgestellt werden. Abweisen wolle man keinen, heißt es aus beiden Kreisen. Für den Notfall stehen provisorische Unterkünfte bereit. Dazu zählt etwa ein Ferienlager in Buckow in der Märkische Schweiz und eine Turnhalle in Eisenhüttenstadt. Mit Bauzäunen werden in der Sportstätte derzeit vom Technischen Hilfswerk Separees eingerichtet. Bisher sind die aber noch leer.

Frankfurter Lebenshilfe richtet ebenfalls Wohnungen ein

Wohnungen für Familien will jetzt auch die Lebenshilfe Frankfurt (Oder) bereitstellen, sagt Geschäftsführerin Regina Griebel. "Wir haben in Eisenhüttenstadt zwölf Wohnungen angemietet und in Frankfurt (Oder) 14. Zwölf weitere folgen. All die Wohnungen müssen laut unserem Plan bis zum 8. April vollständig nutzungsfähig und ausgestattet sein." Etwa die Hälfte der Liegenschaften seien schon bezugsfertig. Für die restlichen Wohnungen würden allerdings Helferinnen und Helfer gebraucht. Diese könnten beim Auf- und Abbau von Möbeln und beim Transport unterstützen. Darüber hinaus werden Übersetzer gesucht. "Wir wollen die Menschen, die bei uns sind, bei der Ankunft und Integration unterstützen." Die Lebenshilfe kümmere sich derzeit vorwiegend um allein reisende Frauen mit kleinen Kindern. Auch sie sollen bei der Betreuung unterstützt werden.



Sendung: Antenne Brandenburg, 30.03.2022, 14:40 Uhr Mit Material von Marie Stumpf und Sabine Voßen