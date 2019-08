Gleich zwei Neuigkeiten über die Grabungen in der Uckermark hatten Archäologen am Freitag zu bieten: Bisher schon galt die Fundstelle bei Groß Fredenwalde als das älteste Gräberfeld auf deutschem Boden. Nun stellt sich durch die fortlaufenden archäologischen Untersuchungen heraus: Es ist sogar das älteste Gräberfeld Mitteleuropas. Außerdem muss das Bild über die Steinzeitmenschen in der Uckermark revidiert werden. Sie waren vor 8.000 Jahren, in der Mittelsteinzeit, nicht nur Jäger und Sammler, sie waren auch Fischer und offensichtlich kaum noch Nomaden.

Die Menschen waren gesund, hatten kaum Karies und waren - das ist die große Überraschung - Fischer. Der Uckermärker Steinzeitmensch war also kein Nomade, sondern hauste an einem nahen See, sagt Ausgrabungsleiter Professor Thomas Terberger vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. Er ist der Ausgrabungsleiter für die Fundstätte bei Groß Fredenwalde und betont ihre Relevanz: "Hier sehen wir zum ersten Mal, dass Gemeinschaften ganz bewusst, an einem festgelegten Ort einen Bestattungsplatz anlegen." Das bedeute auch, sagt Terberger, dass die Gemeinschaften schon sesshafter waren als bisher angenommen.



Als Nächstes wollen die Forscher nachweisen, wie sich die fischenden Steinzeitmenschen mit den ersten Bauern mischten, die in der Nähe des heutigen Prenzlaus lebten. Das sei vor rund 7.300 Jahren passiert, sagt der Prähistoriker Terberger. Der zuletzt bestattete Steinzeitmensch habe diese ersten Bauern ganz sicher getroffen. Nun sei zu klären, ob diese Begegnung Spuren hinterlassen habe.



Sendung: Brandenburg aktuell, 30.08.2019, 19:30 Uhr