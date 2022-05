Beim Fahrgastverband "Pro Bahn" sorgt das für Unverständnis. "Ich habe in mehreren Gremien, in denen wir vertreten sind - zum Beispiel ein Beirat des VBB - schon entsprechend nachgefragt, und wir haben immer die Aussage bekommen, dass alles rechtzeitig fertig wird", sagte Peter Cornelius von "Pro Bahn" dem rbb. "Momentan scheint es aber so, dass es vielleicht nicht rechtzeitig fertig wird."

Zu kurz wären nach dem Betreiberwechsel die Bahnsteige in Fangschleuse, Hangelsberg, Berkenbrück, Jacobsdorf, Briesen und Pillgram im Landkreis Oder-Spree. Meist würden etwa zehn Meter fehlen. Das wäre so viel, dass an den neuen ODEG-Zügen hinten oder vorn eine Tür nicht geöffnet werden könnte.

Dass eine Tür nicht geöffnet werden kann, müsse das Eisenbahnbundesamt genehmigen. Die ODEG vertraut jedoch darauf, dass das nicht gemacht werden muss, sagt Geschäftsführer Roland Pauli: "Wie genau das abläuft, kann ich nicht beantworten. Das macht die DB Station&Service AG [Betreibergesellschaft der Verkehrsstationen am Streckennetz der Deutschen Bahn Netz AG, Anm.d.Red.] und liegt in deren Hoheitsgebiet. Sie haben uns aber versichert, dass dieses Projekt im Dezember dieses Jahres beendet ist. Es gibt auch fixierte Sperrpausen, wann das alles erfolgen soll, und das ist die Maßgabe unter der wir arbeiten. Wichtig ist, es ist am Ende ein Bahnsteig da, an dem alle Türen ranpassen, und dann können wir das Programm auch so bedienen, wie es ist."