Zweiter Platz und 10.000 Euro Preisgeld - Wukaninchen aus Biesenthal werden mit Deutschen Kita-Preis 2022 ausgezeichnet

Di 17.05.22 | 13:34 Uhr

Philipp Gerstner/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 17.05.2022 | Philipp Gerstner | Bild: Philipp Gerstner/rbb

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat am Montagabend in Berlin den Kita-Preis 2022 verliehen. Dabei hat es die Kindertagesstätte Wukaninchen aus Biesenthal (Barnim) in der Kategorie "Kita des Jahres" auf den zweiten Platz geschafft. Sie hatte sich als einzige Einrichtung in Brandenburg für das Finale qualifiziert.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen den Preis auf der Verleihung persönlich entgegen. Leiterin Almut Kunze zeigte sich gegenüber dem rbb erfreut. "Dass es nicht der erste Platz geworden ist, ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin überwältigt, glücklich und gewehrschätzt."

Konzept für Selbstbestimmung und Betreuung in der Natur hat überzeugt

Überzeugt habe die Jury das große Mitbestimmungsrecht der Kinder, hieß es. Diese werden in vergleichsweise kleinen Gruppen betreut und dürfen selbst über den Tages- und Essensplan entscheiden. Zudem verbringen die Kinder viel Zeit in der Natur. Hinzu komme, dass die Kita von einer Elterninitiative organisiert wird, deren Bildungsverständnis auf demokratischen Grund- und Kinderrechten basiere, sagte die Programmleiterin des Deutschen Kita-Preises, Eva Wingerter-Knoke. "Sie sind ganz nah dran an den Familien vor Ort. Sie setzen sich für Integration ein. Das ist, was sie sich auf die Fahne schreiben und uns sehr beeindruckt hat."



Preisgeld für Toilette und Wasser-Spielplatz

Doch der Weg bis zur Preisverleihung sei mühselig gewesen, heißt es von den Pädagoginnen. Auf vielen Seiten Papier mussten sie das Kita-Konzept veranschaulichen. Dazu kamen Interviews, Elternbefragungen und eine virtuelle Begehung durch Experten. Belohnt wird die Mühe jetzt mit 10.000 Euro Preisgeld. Dafür gebe es schon einige Ideen, sagte Pädagogin Julia Keidel. "Eine Idee ist, dass wir mit den Eltern, den Kindern und uns als Team zusammen einen Ausflug machen. Eine andere, dass wir eine neue Trockentoilette für unsere Haus-Kita besorgen. Unsere Kinder sind so gerne draußen, dass sie auch am liebsten draußen auf Klo gehen wollen." Auch ein Wasser-Spielplatz sei denkbar. Außerdem solle das Geld genutzt werden, um die Qualität der Kita weiter zu verbessern.