Nach Explosion in Schöneicher Schule - Schüler werden für Präsenzunterricht in der ganzen Gemeinde verteilt

Di 04.10.22 | 11:27 Uhr

Martin Krauß/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 04.10.2022 | Bürgermeister Ralf Steinbrück | Bild: Martin Krauß/rbb

Nach der Explosion in einer Schule in Schöneiche (Oder-Spree), sollen die Schülerinnen und Schüler ab dieser Woche wieder nach und nach in den Präsenzunterricht zurückkehren. Seit der Detonation im Keller der Schule vor rund zwei Wochen wurden die Schüler im Fernunterricht betreut.

Schüler lernen im Rathaus oder bei der Feuerwehr

Laut Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück könne das Gebäude allerdings nach wie vor nicht genutzt werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten an, fielen aber umfangreicher aus als zunächst erwartet. Die Schulleitung arbeite zusammen mit der Gemeindeverwaltung an einer Übergangslösung. "Schon ab Dienstag werden die sechsten Klassen beschult, die die andere Grundschule in Schöneiche bereitstellen", so Steinbrück gegenüber dem rbb. Ab Mittwoch sollen dann auch alle anderen Klassen an weiteren Orten über die Gemeinde verteilt unterrichtet werden. "Angefangen vom Sitzungssaal des Rathauses, über den Veranstaltungsraum in der Bibliothek, den Schulungsräumen der Feuerwehr oder dem historischen Futterspeicher", so der Bürgermeister weiter. "Die werden jetzt hergerichtet, sodass wir dann hoffentlich ab Mittwoch die meisten dieser Räume nutzen können." Die Eltern sollen jeweils rechtzeitig über die entsprechenden Orte benachrichtig werden.



Brandstiftung vorerst ausgeschlossen

Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion wurden in der vergangenen Woche von der Polizei abgeschlossen. Bisher gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung, sagt Steinbrück. Damit gebe es dem Rathaus zufolge auch keinen Zusammenhang mit Fällen von Vandalismus in der Gemeinde, wie beschädigten Autos. Ein Bericht zu möglichen technischen Ursachen steht aber noch aus.

