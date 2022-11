Ein Mann und sein Sohn sollen am Sonntag im Stadtpark Bernau mit einer CO2-Waffe geschossen haben. Wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte, alarmierten Zeugen die Beamten wegen illegaler Schießübungen.

Demnach trafen die Beamten vor Ort auf einen Familienvater, welcher mit seinem 13-jährigen Sohn das Schießen mit einer CO2-Waffe übte. Sowohl die aus Polen stammende Waffe als auch Munition wurden sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Für CO2- oder auch Druckgas-Waffen wird Kohlendioxid verwendet. Dieses wird in den meisten fällen in Kapseln gepresst, welche in die Waffen eingesetzt werden. Mit Betätigung des Abzugs wird das Gas schlagartig freigesetzt und feuert so ein Geschoss, wie einen Blei-Diabolo oder eine Plastikkugel, aus dem Lauf. Üblicherweise sind CO2-Waffen schwächer als beispielsweise Luftgewehre.

