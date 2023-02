Unbekannte montieren mehrere Schilder an Brandenburger Autobahnen ab

Unbekannte haben am östlichen Berliner Ring und an der A11 an insgesamt acht Stellen Verkehrsschilder abmontiert. Nach Polizeiangaben handelt es sich um insgesamt 15 Aufhebungsschilder von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverboten im Landkreis Barnim.