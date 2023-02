boomer Montag, 27.02.2023 | 09:53 Uhr

Leider übersieht Frau Donat, dass wir zumindest für die Lieferung von Waren auf Autobahnen angewiesen sind. Flugverkehr ist keine umweltfreundliche Alternative. Der Schienenverkehr ist jetzt schon überlastet und selbst wenn man einen Großteil von Waren über die Schiene transportieren könnte, müssen sie erstmal irgendwie zu Verladebahnhöfen kommen. Mir ist lieber, das passiert über Autobahnen als durch Ortschaften. Wenn Warenlieferungen erschwert und Waren damit teurer, somit für manche kaum bezahlbar werden, ist das nicht sozial gerecht. Wenn Transportfahrzeuge an Wohnhäusern vorbeifahren müssen, in denen Leute wohnen, die sich kein Haus am See leisten können, sondern nur an einer Hauptverkehrsstraße, ist das nicht sozial gerecht.