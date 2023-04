Do 27.04.23 | 12:40 Uhr

Rund 900 nichtärztliche Mitarbeiter des Martin-Gropius-Klinikums in Eberswalde (Barnim) befinden sich am Donnerstag und Freitag erstmals in der Geschichte des Hauses ganztägig im Warnstreik. Krankenhausmitarbeiter und der Betriebsrat fordern einen einheitlichen Tarifvertrag mit der Trägergesellschaft – der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG).

Seit über einem Jahr habe sich in den Verhandlungen zwischen Mitarbeitern des Klinikums und der GLG nichts getan – es fehle ein verhandlungsfähiges Angebot, sagte der Betriebsratsvorsitzende Marco Stropp dem rbb. "Wir fordern die Anlehnung an den TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Anm. d. Red.)", so Stropp weiter. Aufgrund des Haustarifvertrags sei das Klinikum derzeit mehrere Hundert Euro vom TVöD entfernt.