Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat am Donnerstag einen Mann aus Jänickendorf (Oder-Spree) wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 42-Jährige soll im Mai vergangenen Jahres einen 27 Jahre alten Mann in Rüdersdorf mit vier Kopfschüssen getötet haben. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 42-Jährige sein Opfer, mit dem er befreundet war, heimtückisch ermordet hat.

Der 42-jährige passionierte Hobby-Jäger hatte die Tat während des gesamten Verfahrens bestritten. Er beschuldigte einen unbekannten Mann aus dem Rockermilieu, das Opfer, das in Drogengeschäfte verwickelt war, erschossen zu haben. "Der Angeklagte hatte in seiner letzten Einlassung eine Geschichte geschildert, die die objektiven Tatsachen zu seiner Beteiligung an der Tat hätten erklären können. Diese Geschichte hat das Gericht auch geprüft", so Gerichtssprecherin Labitzke. Jedoch habe sich der 42-Jährige in massive Widersprüche verstrickt, die nicht zu Aussagen und Begleitumständen passten, die er zuvor geäußert hatte. All dies habe der Überprüfung durch das Gericht nicht standgehalten, so Labitzke.