Eltern können in Brandenburg für ihr Kind in einer Kita kein erbsenfreies Mittagessen gesetzlich beanspruchen: Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) entschieden. Es lehnte einen entsprechenden Eilantrag von zwei Eltern ab. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, wollten die Eltern, dass ihr Kind in einer Kita in Fürstenwalde (Oder-Spree) mit "erbsenfreien Mahlzeiten" versorgt wird, da es unter einer Lebensmittelunverträglichkeit in Bezug auf Erbsen leide.

Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien der Kinder seien zwar in einer Kita zu berücksichtigen, teilte das Gericht mit. Eine erbsenfreie Sonderkost sei aber nicht möglich, weil es keine lebensmittelrechtliche Kennzeichnungspflicht für Erbsen gebe.