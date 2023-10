Mehrere Menschen mussten in Fürstenwalde mit einer Drehleiter von ihren Balkonen gerettet werden. Im Keller eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Erst vor zwei Tagen gab es einen ähnlichen Brand im Landkreis Oder-Spree.

Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Fürstenwalde (Oder-Spree) erlitten am Mittwochabend 15 Personen eine Rauchgasvergiftung. Nach Informationen der Polizei wurde eine Person zur Weiterbehandlung in Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr rückte gegen 20 Uhr in den Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring aus und musste die Bewohnenden teilweise mit einer Drehleiter von Balkonen retten.