113 Lerngruppen in Quarantäne - Brandenburger Schulen verzeichnen deutlich mehr Corona-Infektionen

Bild: Michael Lietz/rbb

03.09.21 | 16:30 Uhr

Die Zahl der Corona-Fälle an Brandenburger Schulen hat gegenüber der Vorwoche zugenommen. Zwei Schulen sind in dieser Woche wegen Corona-Infektionen geschlossen worden, teilte das Bildungsministerium in Potsdam am Freitag mit. In der vergangenen Woche gab es noch keine Schließung.

Den Angaben zufolge sind in 62 Schulen mit Stand von Donnerstag 113 einzelne Lerngruppen in Quarantäne. In der vergangenen Woche waren es 60 betroffene Schulen mit 99 Lerngruppen.



Von den rund 25.000 Lehrkräften sind 25 positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Vorwoche waren es zwölf Lehrerinnen und Lehrer. 97 Lehrkräfte sind in Quarantäne nach 68 in der vergangenen Woche.

Von den knapp 300.000 Schülerinnen und Schülern in Brandenburg sind 318 positiv getestet worden, in der Vorwoche waren es 268. 3.085 Schüler sind in Quarantäne nach 2.928 in der vergangenen Woche.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte mit Blick auf Corona und die Lage an den Schulen in einem Interview mit "Zeit Online" gesagt: "Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, erneute Schulschließungen zu verhindern". Sie nannte die Möglichkeit zur Impfung ab zwölf, Masken, Luftfilter und Tests.



dpa/C. Charisius Schülerschaft und Schulpersonal - Maskenpflicht an Berliner Schulen bis Oktober verlängert Ursprünglich sollten die Berliner Schüler die Gesichtsmasken nur für einige Wochen nach den Sommerferien tragen. Nun hat sich der Hygienebeirat darauf geeinigt, die Maskenpflicht für Schülerschaft und Schulpersonal bis in den Oktober zu verlängern.

Freie Schule in Angermünde geschlossen

Erst am Freitag ist die Freie Schule in Angermünde (Uckermark) aufgrund mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden. Das bestätigte der Landkreis dem rbb. Dort sollen elf Schülerinnen und Schüler an der Delta-Variante erkrankt sein. Bis zum 10. September bleiben Schüler und Lehrkräfte deshalb in Quarantäne. Der Schulbetrieb für die Oberstufe wechselt in den Distanzunterricht. Da die als ansteckender geltende Delta-Variante auf dem Vormarsch sei, rät der uckermärkische Gesundheitsdezernent Henryk Wichmann gerade den Schülern ab zwölf Jahren dringend, sich impfen zu lassen.