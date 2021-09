Sandra Berlin Donnerstag, 02.09.2021 | 13:51 Uhr

Die Inzidenz bei Kindern in Berlin ist über 200. In der vergangen Woche gab es über 1.000 erkrankte Kinder in Berlin. Die Chance für Long Covid liegt nach Infektion bei 6%.



Beispiel 1: zwei Kinder im Bekanntenkreis haben als Folge seit Monaten einen Ammoniakgeschmack (faule Eier) bei ansonsten ganz milden Verlauf.



Beispiel 2: mein Kollege hatte drei erkrankte Kinder und noch immer hochfiebernde Frau zu Hause, weil am ersten Schultag nach den Ferien eine Sitznachbarin mit positivem Schnelltest nach Hause geschickt wurde. Quarantäne wurde für Mitschüler nicht verhängt, nicht mal Sitznachbarn, weil das betroffene Kind ja nur kurz im Raum war. Bei der Delta-Variante reicht das aus, 5 Klassenkameraden hat es in der gleichen Woche noch erwischt, natürlich deren Familien in Folge auch.



Im Unterschied zu Restaurant und Büro sind im Klassenraum keine Abstände möglich und auch wenige geimpfte oder genesene im Spiel, Kinder bleiben auch nicht stundenlang an einen Platz sitzen.



In unserem Klassenraum gibt es leider keine luftreiniger.



An unserer Schule gibt es jedoch schon Corona-Fälle in den ersten Wochen. Und wieder ohne Quarantäne für Mitschüler.



Die Kinder tun mir natürlich leid, wenn sie den ganzen Tag mit Maske verbringen müssen. Aber anderer Schutz wird ihnen nicht (oder nicht allen und nicht umfassend) gewährt. Und das sie Schutz brauchen, sehe ich als wichtig an.